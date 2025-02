Reportagem do Dia: Homem tenta sequestrar mulher em rua vazia da zona norte de SP

A operadora de caixa Gleicy Yank viveu momentos de terror em uma rua vazia na zona norte de São Paulo. Um homem a bordo de um carro branco tentou forçá-la a entrar no veículo enquanto ela caminhava pelo Parque Novo Mundo. Gleicyi, que estava a caminho de casa, foi surpreendida pelo homem que tentou simular uma arma com o celular. A intervenção rápida de um segurança de um centro de acolhimento das proximidades fez com que o criminoso fugisse sem levar nada. A vítima, que registrou um boletim de ocorrência, agora conta com o apoio da comunidade para identificar e capturar o suspeito.