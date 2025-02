Reportagem do Dia: Incêndio criminoso destrói salão de beleza no Ipiranga, na zona sul de SP

Um incêndio criminoso destruiu um salão de beleza no bairro do Ipiranga, na zona sul de SP. Dois homens chegaram em uma moto e pararam em frente ao local. Um deles desceu do veículo, se aproximou da porta e quebrou o vidro do salão. Enquanto isso, o comparsa ficou na moto, vigiando a rua. Um dos suspeitos conseguiu entrar no estabelecimento e derramou um líquido inflamável. Ele então ateou fogo e os criminosos foram embora, destruindo o sonho das duas sócias do salão. O local não tinha seguro e o prejuízo foi de cerca de R$ 30 mil. As chamas só não destruíram completamente o local por causa da ajuda dos vizinhos, que conseguiram controlar o fogo até a chegada dos bombeiros. Uma das sócias suspeita que o ex-namorado de uma funcionária é o responsável pelo crime. Um boletim de ocorrência foi registrado e as donas do estabelecimento agora contam com a ajuda de doações para recomeçar.



