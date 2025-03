Reportagem do Dia: Jovem de 14 anos é atropelado por pai de colega de escola após briga

Pedro, um jovem de 14 anos, foi atropelado pelo pai de um colega de escola enquanto andava na rua com a sua irmã caçula na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Márcio Roberto de Andrade era o motorista do carro e pai de um adolescente que dizia ter sido agredido por Pedro. Ele atropelou o jovem, saiu do carro e o ameaçou. Márcio foi encontrado pela polícia, levado à delegacia e preso em flagrante por dolo eventual, mas pagou a fiança de R$ 3 mil e foi solto. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse que ele está sendo monitorado com tornozeleira eletrônica e tem que manter distância de 300 metros de Pedro, dos familiares e da escola.



