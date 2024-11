Reportagem do Dia: Jovem tenta recuperar bola de futebol e é acusado de tentativa de assalto em SP

Dois adolescentes foram injustamente acusados de tentar invadir um prédio na Mooca, zona oeste de São Paulo, enquanto tentavam recuperar uma bola de futebol que caiu no local. No dia do próprio aniversário, Matheus e o cunhado, Thierry, foram até o condomínio, tocaram o interfone e chamaram por moradores, mas não conseguiram entrar. Pouco depois, a família soube que as imagens do ocorrido foram divulgadas na internet, com a informação de que os garotos eram bandidos tentando invadir o edifício. Eles registraram um boletim de ocorrência por calúnia e a publicação foi removida pelo autor.