Reportagem do Dia: Jovens usam motéis no centro de SP para praticar 'chemsex'

Motéis da Bela Vista, no centro de SP, têm sido usados para a prática do chemsex. Esse é o nome dado para a realização do sexo junto do uso de metanfetamina, droga que gera agitação e alucinações. Testemunhas revelaram que os quartos de motéis da região ficam abertos para os hóspedes conhecerem novas pessoas e facilitar a ação de traficantes. Traficantes de um cartel mexicano estão ensinando os brasileiros a cozinhar a droga sintética, tornando-a mais popular no Brasil.