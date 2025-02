Reportagem do Dia: Veja novas imagens do helicóptero que caiu em Caieiras

Um helicóptero caiu em Caieiras, São Paulo. O piloto Edenilson de Oliveira Costa foi resgatado vivo após passar a noite na mata com Betina, que sobreviveu no dia de seu aniversário. A aeronave transportava também o empresário André Feldman e sua esposa Juliana, encontrados sem vida. As buscas começaram após a perda do sinal do helicóptero. Edenilson e Bettina foram levados ao Hospital das Clínicas.