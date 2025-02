Reportagem do Dia: Vizinho incomodado com barulho joga rojão e quase cega criança em SP

Crianças e adolescentes que conversavam na calçada em um bairro tranquilo de São Paulo foram surpreendidos por um rojão disparado em sua direção. O caso resultou em queimaduras e um grande susto. Moradores afirmam que o ato foi intencional por um vizinho. Uma das crianças teve queimaduras no pé. As famílias das vítimas registraram boletim de ocorrência, alegando possível tentativa de homicídio.



