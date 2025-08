Resgate dramático: piloto de parapente sofre acidente no ar e cai em área de mata de difícil acesso

Um piloto de parapente sofreu um acidente no Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes (SP). Ele caiu em uma área de mata fechada e foi resgatado em uma operação que envolveu bombeiros e atletas que estavam na área. Consciente, o piloto manifestou não sentir as pernas e foi levado ao Hospital das Clínicas em São Paulo. As causas do acidente estão sendo investigadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!