Retomada de regras para transporte de líquidos causa tumulto no Aeroporto de Guarulhos, na Grande SP

A volta do rigor nas regras para o transporte de líquidos na bagagem de mão tem causado tumulto no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Todos os produtos líquidos devem estar embalados em saquinhos plásticos transparentes; caso contrário, são descartados durante a inspeção no raio-X. A medida foi retomada sem aviso prévio, o que gerou confusão e longas filas no terminal.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!