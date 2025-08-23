Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Retomada de regras para transporte de líquidos causa tumulto no Aeroporto de Guarulhos, na Grande SP

Todos os produtos líquidos devem estar embalados em saquinhos plásticos transparentes

Balanço Geral|Do R7

A volta do rigor nas regras para o transporte de líquidos na bagagem de mão tem causado tumulto no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Todos os produtos líquidos devem estar embalados em saquinhos plásticos transparentes; caso contrário, são descartados durante a inspeção no raio-X. A medida foi retomada sem aviso prévio, o que gerou confusão e longas filas no terminal.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.