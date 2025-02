Ricardo Nunes diz que Marginal Tietê está sem pontos de alagamento e promete investir em manutenção

O Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse, durante caminhada para fiscalizar a situação do bairro de São Miguel Paulista, que a Marginal Tietê já não tem mais pontos de alagamento na tarde sábado (1º). O chefe do executivo paulistano salientou que já existem projetos de desassoreamento da águas da chuva e prometeu investir em limpeza e manutenção da via.