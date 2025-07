Risco de queda: árvore condenada por cupins será removida no Cambuci

Uma árvore infestada por cupins foi identificada no bairro do Cambuci, em São Paulo. Após laudo dos biólogos da Secretaria do Meio Ambiente, constatou-se que a árvore está condenada. A subprefeitura da Vila Mariana planeja remover a árvore devido ao risco de queda sobre uma residência e à proximidade da fiação elétrica. Técnicos da Enel irão aparar os galhos antes da remoção final.



