Rodovia Anchieta é liberada após 14 horas de interdição por acidente com carreta sem freio

Na manhã desta sexta-feira (14), a rodovia Anchieta foi liberada após 14 horas de interdição por um acidente envolvendo uma carreta pesada sem freio. O veículo, de 30 toneladas, desceu a via desgovernado e bateu em uma pilastra de sustentação de uma passarela de pedestres, derrubando a estrutura. O acidente aconteceu no quilômetro 52 e ninguém ficou ferido. A remoção dos escombros foi feita pela empresa de gestão de concessões rodoviárias, EcoRodovias, e pela Polícia Militar Rodoviária. A pista começou a ser liberada por volta das 9h30 e o trânsito ainda segue carregado.



