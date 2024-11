Rompimento de adutora afeta abastecimento em 16 bairros de Osasco, na Grande São Paulo

16 bairros de Osasco, na Grande São Paulo, ficaram sem água depois do rompimento de uma adutora. Parte da avenida Presidente Médici, no Jardim Mutinga, ficou inundada. A Sabesp informou por meio de nota que o abastecimento foi retomado. A previsão é que a normalização ocorra gradativamente ao longo do dia, assim como o fechamento da vala e liberação do trânsito.