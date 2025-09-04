Rota realiza operação contra o tráfico em comunidade de SP e apreende 30 kg de drogas
Pelo menos 60 agentes estão no local para efetuar prisões e apreensões de materiais ilícitos
A Rota realiza uma operação contra grupos envolvidos com o tráfico de drogas na comunidade de São Remo, próxima à zona oeste da capital. Pelo menos 60 agentes estão no local para efetuar prisões e apreensões de materiais ilícitos. O comandante da Rota, coronel Virgílio, concedeu entrevista ao Balanço Geral, na qual afirmou que alguns criminosos já foram presos e cerca de 30 kg de entorpecentes apreendidos.
O coronel também esclareceu dúvidas sobre o modo de atuação da Rota, batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo. Segundo ele, a equipe de inteligência já monitorava a região há bastante tempo. Virgílio destacou ainda o papel fundamental da população, que testemunha as atividades criminosas de perto e colabora com denúncias, que são consideradas fontes centrais no processo investigativo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas