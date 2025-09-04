Rota realiza operação contra o tráfico em comunidade de SP e apreende 30 kg de drogas

A Rota realiza uma operação contra grupos envolvidos com o tráfico de drogas na comunidade de São Remo, próxima à zona oeste da capital. Pelo menos 60 agentes estão no local para efetuar prisões e apreensões de materiais ilícitos. O comandante da Rota, coronel Virgílio, concedeu entrevista ao Balanço Geral, na qual afirmou que alguns criminosos já foram presos e cerca de 30 kg de entorpecentes apreendidos.



