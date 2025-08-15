Roubo de alianças de ouro na Grande São Paulo fica cada vez mais frequente

Os roubos de alianças de ouro na Grande São Paulo estão ficando cada vez mais frequentes. Nos três primeiros meses do ano, foram levados mais de 1300 itens. Em Osasco, um homem chegou de moto com uma arma na mão e abordou funcionários e clientes de uma oficina. O assaltante não leva nada além de alianças e de correntes de ouro. No bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, os roubos seguem um padrão: As motos utilizadas para o crime são sempre vermelhas e os capacetes são iguais. Em um dos casos, a vítima teve o dedo mordido pelo assaltante para conseguir levar a aliança.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!