Roupinha e mamadeira: família cria filhote de bode como pet especial no interior de São Paulo
O animal toma leite na mamadeira, como um bebê humano, e passeia no centro da cidade com roupinhas coloridas
Uma família cria um filhote de bode como um pet especial no interior de São Paulo. O cabrito Dionísio tem como tutores o contador Paulo José Cordeiro e a também contadora Miriam Valéria. O animal toma leite na mamadeira, como um bebê humano, e passeia no centro da cidade com roupinhas coloridas.
O casal de contadores já tinha 12 gatos e 2 cachorros quando Paulo José deu à esposa a ideia de adotarem um bode em casa. No início, pela quantidade de animais que o casal já tinha, a ideia não foi bem aceita por Miriam. No entanto, ao longo do tempo o cabrito conquistou, não só Miriam, mas também toda a vizinhança. Dionísio se tornou uma celebridade local. Confira!
