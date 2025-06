‘Rua do tombo’: câmera de segurança flagra diversas pessoas caindo no mesmo ponto da via

Uma câmera de segurança na rua São Sebastião, no bairro Vila da Saúde, zona sul de São Paulo, captura periodicamente muitos pedestres tropeçando e caindo no mesmo ponto da via. O responsável pelas quedas e tropeços dos pedestres é um pequeno relevo no asfalto, quase imperceptível a olho nu, que deixou a rua conhecida como ‘rua do tombo’. Comerciantes e pessoas que passam diariamente pelo local se queixam das condições da via. Segundo especialistas, a maioria dos afundamentos que ocorrem no asfalto são gerados por infiltração de água, por um problema de escoamento que impede o fluxo dela.



