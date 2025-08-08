Ruiva do punk é procurada por morte durante show em SP

Helen Cristina, integrante do movimento punk, morreu após ser agredida durante um show na Lapa, zona oeste de São Paulo . A suspeita do crime, conhecida como "ruiva do punk", está foragida. A confusão teria começado dias antes nas redes sociais, após Helen fazer um comentário sobre uma amiga da acusada. No dia do evento, a discussão ganhou corpo e terminou em violência. Helen foi socorrida, mas não resistiu. A polícia segue à procura da suspeita.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!