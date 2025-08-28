Sabesp reduz pressão da água à noite na Grande SP por causa do baixo nível dos reservatórios

A Sabesp iniciou a redução da pressão da água durante a noite na Grande São Paulo . A medida foi implementada para enfrentar o baixo nível dos reservatórios e afeta principalmente as áreas mais altas da cidade. Moradores dessas regiões temem ficar sem abastecimento adequado entre 21h e 4h.

A expectativa é economizar cerca de quatro mil litros por minuto com essa iniciativa. Não há prazo definido para o término dessa operação especial; ela continuará enquanto os níveis dos reservatórios permanecerem abaixo de 40%.

