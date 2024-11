Saiba quem é o Jackie Chan brasileiro que viralizou pela semelhança com o ator chinês

Um vídeo do ‘Jackie Chan brasileiro’ viralizou na internet e impressionou pela semelhança com o astro de cinema. Direto da Bahia, a apresentadora Renata Alves conferiu de perto quem é o influenciador Laudelino Duarte Lucas, responsável pelo personagem. Em entrevista ao Balanço Geral, ele revelou que contou com a ajuda da inteligência artificial para ficar ainda mais parecido com o famoso. Confira!