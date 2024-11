Saiba quem são as vítimas do acidente de ônibus em Alagoas

Um acidente com um ônibus escolar deixou 18 pessoas mortas, em União dos Palmares, no interior de Alagoas. O veículo transportava 40 pessoas. Entre as vítimas fatais, estava a pequena Maitê, de 4 anos, que chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital. Uma mulher, de 21 anos, grávida de dois meses também morreu. A família ainda não tinha conhecimento da gestação. Cerca de 20 passageiros seguem internado e estão em recuperação. Uma mulher, grávida de oito meses, também estava no veículo. O parto foi realizado e mãe e bebê estão bem.