São Paulo fecha primeiro trimestre do ano com mais de 52 toneladas de drogas apreendidas

O estado de São Paulo fechou o primeiro trimestre de 2025 com mais de 52 toneladas de drogas apreendidas. O volume é 49% maior do que nos primeiros três meses de 2024. As cidades no interior do estado lideram o número de apreensões, com 34 toneladas. Este volume expressivo é fruto de uma parceria entre as polícias Civil e Militar contra o tráfico de drogas ilícitas.



