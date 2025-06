São Paulo recebe festival em homenagem à cultura japonesa com dança, arte e gastronomia

Neste fim de semana, o Museu da Imigração, localizado na Mooca, na zona leste de São Paulo, realiza um festival em comemoração aos 130 anos de amizade entre Brasil e Japão. Entre as atrações, o público pode desfrutar de alimentos típicos como Takoyaki, Okonomiyaki e doces japoneses. Além das delícias culinárias, o evento conta com música e outras atividades culturais. Com entrada gratuita, o festival acontece das 10h às 18h.



