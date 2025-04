Secretária deixa moto estacionada na rua, e concessionária a recolhe por engano

Um comércio automotivo recolheu por engano a moto de uma mulher no fim do expediente, em Itatiba, na região metropolitana de Campinas (SP). Michelle Lima, secretária de uma escola da região, deixou a moto estacionada na rua e levou um susto ao sair do trabalho. Ela achou que a moto havia sido furtada e estava prestes a acionar a polícia e registrar um boletim de ocorrência, quando descobriu que o comércio de motocicletas local havia confundido a moto dela com a de um cliente que poderia tê-la esquecido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!