Seguranças de evento depõem sobre morte de empresário no autódromo de Interlagos

A polícia ainda investiga a morte do empresário Adalberto Junior, encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos. Mais de 100 seguranças foram ouvidos, e o rastreamento do sinal do celular foi realizado. Manchas de sangue de uma mulher não identificada foram encontradas no carro do empresário. O Departamento de Homicídios continua coletando depoimentos para elucidar o caso e determinar as circunstâncias da morte. .



