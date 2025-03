Sequestro relâmpago termina com prisão do suspeito na Grande São Paulo

Um sequestro relâmpago terminou com a prisão do suspeito na Grande São Paulo. Segundo a Guarda Civil Municipal de Jandira, o criminoso abordou a vítima em um posto de gasolina na Estrada Velha de Itapevi. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo parou para abastecer e o suspeito iniciou o sequestro. Equipes da Guarda foram acionadas e saíram em busca do veículo. O suspeito, identificado como Cristiano Costa de Souza, foi localizado a pé próximo ao terminal de ônibus. Com ele, os agentes encontraram um revólver carregado. A vítima foi encontrada pela Guarda Civil Municipal de Barueri e não há informações se algum objeto foi roubado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!