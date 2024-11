Servente de pedreiro é violentamente agredido por homem misterioso no interior paulista

O servente de pedreiro Valter dos Santos, de 59 anos, foi agredido por seis minutos por um homem misterioso em Araçatuba, no interior São Paulo. ‘Valtinho’, como é conhecido, sofre de câncer na garganta e no pâncreas e está em tratamento. Ele voltava de uma confraternização com amigos quando tudo aconteceu. O suspeito da agressão é ‘Tiguarina’, um homem conhecido na região por ser muito violento. Ele ainda não foi localizado e a polícia segue realizando buscas. Valter sofreu traumatismo craniano e corre risco de vida.