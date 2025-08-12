Logo R7.com
Sidney Oliveira é preso na Grande SP em operação contra esquema de fraudes tributárias

O fiscal de tributos Artur Gomes da Silva Neto também foi preso na ação

Balanço Geral|Do R7

O dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso em sua chácara na Grande São Paulo durante uma operação do Ministério Público contra um esquema de fraudes tributárias. A Operação Ícaro identificou um grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de vantagens indevidas. A polícia prendeu o fiscal de tributos Artur Gomes da Silva Neto, apontado como líder do esquema criminoso. Artur Gomes facilitava a quitação de créditos tributários à empresa no formato de restituição dos impostos pagos. Na maioria dos casos, o valor restituído às empresas pelo Estado era maior do que elas tinham direito.

