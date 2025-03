Smart Sampa ajuda a prender estuprador foragido em São Paulo

Um estuprador foragido foi preso em São Paulo com a ajuda do sistema Smart Sampa. O homem, condenado a 15 anos e seis meses de prisão, estava foragido há quase dois anos. O criminoso foi identificado por uma das câmeras que faz o reconhecimento facial em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Os GCMs foram avisados e fizeram a prisão do foragido. Desde julho de 2024, quando o Smart Sampa foi lançado, 904 procurados foram identificados e retornaram às celas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!