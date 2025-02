Soldado da Polícia Militar é executado em plena luz do dia quando saía da academia no RJ

O soldado da Polícia Militar Rafael Gonçalves da Silva foi morto a tiros na Baixada Fluminense após sair de uma academia. O crime aconteceu em plena luz do dia, por volta das 14h. Ele estava dentro do carro quando criminosos com fuzis o atacaram. O veículo ficou com os vidros destruídos devido aos disparos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso como execução e procura imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos. Rafael deixa a esposa e três filhos.