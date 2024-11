SP: acidente com duas carretas biarticuladas deixa duas pistas interditadas no Rodoanel Mário Covas

Um motorista ficou preso nas ferragens após um gravíssimo acidente entre dois caminhões biarticulados no Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. Com o impacto da batida, a cabine de um dos caminhões ficou completamente prensada na traseira do veículo da frente. Bombeiros e funcionários da concessionária trabalharam no resgate. Duas faixas de rolamento foram interditadas no sentido Perus da via. O helicóptero Águia chegou a ser acionado, mas não foi necessário. A vítima foi retirada das ferragens com vida e encaminhada a um hospital.