SP: engenheiro é atropelado após reagir a assalto e sair de carro para perseguir criminosos

Um engenheiro foi assaltado e em seguida atropelado, após sair do carro para perseguir assaltantes no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Ele havia sido roubado por bandidos que quebraram o vidro do veículo e quando saiu para correr atrás deles, foi atropelado por um motociclista que trafegava irregularmente na ciclofaixa. Os crimes na região são frequentes e os bandidos já chegaram até mesmo a armar uma falsa blitz para praticar assaltos. O engenheiro fez um boletim de ocorrência, que se somou aos mais de 930 casos do mesmo tipo registrados esse ano na região. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram mais de 2.2 mil vítimas.