SP: motociclista que fazia entrega por aplicativo é atropelado em Carapicuíba

O motociclista Gabriel Alves, de 24 anos, foi atropelado por um motorista misterioso em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. O que chamou atenção é que três dias após o acidente, o proprietário registrou um boletim de ocorrência afirmando que o carro havia sido furtado. Porém, segundo o relato, o crime teria acontecido depois do atropelamento de Gabriel, o que levantou suspeitas. Agora, o motociclista está sem trabalhar e diz que não vai descansar enquanto não descobrir quem foi o responsável pelo acidente.