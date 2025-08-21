SP: PF descobre fábrica ilegal de armamentos pesados que abastecia crime organizado

A Operação Senhores da Guerra, de cooperação da Polícia Militar de São Paulo com a Polícia Federal, descobriu uma fábrica ilegal de armamentos pesados em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo. O local funcionava oficialmente no setor de fabricação e comercialização de peças de aeronaves. No entanto, foram encontrados armamentos montados, máquinas de modulação de peças e materiais pré-fabricados. Os investigadores acreditam que se trata de uma grande rede de captação e distribuição de armas para o crime organizado em todo o país.



