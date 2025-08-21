Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

SP: PF descobre fábrica ilegal de armamentos pesados que abastecia crime organizado

Os investigadores acreditam que se trata de uma grande rede de captação e distribuição de armas para o crime organizado em todo o país

Balanço Geral|Do R7

A Operação Senhores da Guerra, de cooperação da Polícia Militar de São Paulo com a Polícia Federal, descobriu uma fábrica ilegal de armamentos pesados em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo. O local funcionava oficialmente no setor de fabricação e comercialização de peças de aeronaves. No entanto, foram encontrados armamentos montados, máquinas de modulação de peças e materiais pré-fabricados. Os investigadores acreditam que se trata de uma grande rede de captação e distribuição de armas para o crime organizado em todo o país.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Arsenal
  • CV (Comando Vermelho)
  • Crime organizado
  • Espírito Santo
  • Guerra
  • Interior
  • Minas Gerais
  • PCC (Primeiro Comando da Capital)
  • Polícia
  • RecordPlus
  • Redes sociais
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.