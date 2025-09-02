Logo R7.com
STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados após pausa

Defesas apresentam argumentos em caso de tentativa de golpe de Estado

Balanço Geral|Do R7

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por suposta tentativa de golpe foi retomado na tarde desta terça (2) no Supremo Tribunal Federal (STF), após uma pausa para o almoço. Os advogados têm até uma hora cada para apresentar suas defesas. Pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes apresentou um resumo das acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República contra os réus. As defesas alegam inocência dos acusados na trama que visava impedir a posse de Lula.


O julgamento deve continuar nos próximos dias com segurança reforçada nas imediações do STF; apenas jornalistas credenciados e advogados dos réus têm acesso à área restrita. A previsão é concluir o julgamento até 12 de setembro.

