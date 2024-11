Suposta traição entre ex-amigas termina em morte em bar no interior de SP

Uma amizade entre duas jovens terminou em morte depois de uma discussão em um bar em Caçapava, no interior de São Paulo. A relação entre elas havia sido interrompida depois que Geissiane insinuou para colegas que teria tido um caso com o marido de Elen, Alexsander. Mas nove meses depois, enquanto estavam em um bar, eles foram confrontados por Lucas, novo namorado da ex-colega. Após a discussão, o homem chegou a ir embora, mas voltou acompanhado da esposa, cada um com uma faca. Alexsander acabou atingido e morreu no local. Lucas e Geissiane não foram mais vistos após o crime.