Suspeita de aplicar golpes cai em armadilha e é presa em flagrante em Guarulhos (SP)

Adriana de Souza, de 43 anos, foi presa em flagrante em Guarulhos, na Grande São Paulo, por suspeita de golpes e estelionato. Ela foi pega após uma armadilha da Polícia Civil. A criminosa achou que estava recebendo uma encomenda na porta de casa, mas o entregador era um agente disfarçado. Ele a levou para outro carro, uma viatura descaracterizada, e realizou a prisão.

Adriana tinha o costume de fazer encomendas e não realizar os pagamentos. Os comprovantes de Pix enviados aos fornecedores eram sempre falsos. Uma das vítimas, uma confeiteira, teve um prejuízo de mais de R$ 6 mil. Adriana confessou os crimes. Ela foi liberada após audiência de custódia e vai responder em liberdade.



