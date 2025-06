Suspeito de atropelar e matar costureira em São Paulo é identificado e tem pedido de prisão emitido

O suspeito de ter atropelado e matado uma costureira no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, foi identificado como Adriano Rezende dos Santos, de 22 anos. Ele já teve seu pedido de prisão emitido. As câmeras de segurança flagraram quando o carro de Adriano, que estava em alta velocidade, desviou do veículo que estava na sua frente e atropelou Edinalva, de 53 anos, que caminhava na calçada. Segundo testemunhas, ele saiu do veículo, discutiu com algumas pessoas que viram o atropelamento, voltou ao carro e fugiu.



