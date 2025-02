Suspeito de mandar matar delator do PCC pode ser preso a qualquer momento em São Paulo

O suspeito de mandar matar o delator do PCC pode ser preso a qualquer momento em São Paulo. Pelo menos cem agentes estão na rua em busca dele. João Cigarreiro, que fazia parte do núcleo do PCC, é apontado como o mandante do crime. Além do pedido de prisão, existem outros 20 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a ele.