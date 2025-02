Suspeito de matar delegado em São Paulo é preso na comunidade de Paraisópolis

O delegado Josenildo Belarmino foi assassinado durante um assalto na zona sul de São Paulo em 14 de janeiro. Durante o ocorrido, o bandido percebeu que Josenildo estava com uma arma, resultando em uma troca de tiros. O delegado planejava se mudar para o Nordeste. Nesta terça-feira (28), o principal suspeito do crime foi preso em uma operação na comunidade de Paraisópolis. Além do suspeito capturado, outros dois foram levados ao 11º Distrito Policial para investigação. A operação ainda pode ter desdobramentos ao longo da semana.