Suspeitos atropelam pedestre durante fuga após tentativa de assalto em Carapicuíba (SP)

Uma tentativa de assalto terminou em atropelamento na estrada do Jathay em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois suspeitos em uma moto tentam roubar o celular de uma mulher no ponto de ônibus. Na fuga, eles atropelam um jovem que acabava de sair de uma loja. A vítima ficou com a perna presa na moto e foi arrastada por alguns metros. Mesmo após o impacto, os criminosos não prestaram socorro: desenroscaram a perna do rapaz da moto e fugiram. Moradores denunciam a crescente onda de assaltos na região, especialmente cometidos por motoqueiros. A Secretaria de Segurança Pública afirma que não localizou boletim de ocorrência relacionado ao caso. Os suspeitos ainda não foram identificados e podem responder por roubo e lesão corporal. A população pede reforço no policiamento e teme pela violência diária nas ruas de Carapicuíba.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!