Suspeitos de envolvimento no atentado contra advogado famoso em Curitiba (PR) são presos

Dois suspeitos de participarem do atentado contra o escritório de um dos advogados mais famosos do Brasil foram presos. Os criminosos dispararam várias vezes na fachada do escritório de advocacia do criminalista Cláudio Dalledone Júnior, em Curitiba (PR). Os policiais identificaram os atiradores pelas placas dos carros usados no crime, e buscam por um terceiro suspeito.