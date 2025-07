Taxista denuncia ter sido agredida por motorista que teve carro apreendido

A taxista Cristina de Oliveira, de 60 anos, denuncia ter sido agredida por um outro motorista conhecido como Marcelo Cowboy. Ele acusou a trabalhadora de ter denunciado a situação irregular do seu carro, que acabou sendo apreendido. No entanto, ela alega não ter feito as denúncias. Marcelo agrediu Cristina com três socos. Ela relata que não consegue comer, por sentir dor na boca, desde a violência. A idosa fez exame de corpo de delito e registrou um boletim de ocorrência como lesão corporal. Marcelo tem histórico de agressão contra outras mulheres.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!