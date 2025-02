Taxista é morta a facadas por ex-companheiro em São Paulo

Na noite da última quinta-feira (20), a taxista Maria Irene, de 52 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro em uma rua do Bom Retiro, na região central de São Paulo, por volta das 22h. O agressor, de 41 anos e também taxista, fechou o carro de Maria, saiu do seu veículo e desferiu 14 facadas na ex-companheira. A filha da vítima compareceu à delegacia e passou a identificação do agressor, que está foragido.



