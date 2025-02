Técnico de enfermagem ataca funcionário de recursos humanos com faca em hospital tradicional de SP

O técnico de enfermagem Francisco Givanildo Lima de Queiroz, de 47 anos, atacou um funcionário de recursos humanos com uma faca em um hospital tradicional de SP. O crime aconteceu na Santa Casa, no bairro de Santa Cecília, que fica no centro da cidade. O técnico de enfermagem foi acusado de furtar pertences de um paciente e não aceitou bem a demissão por justa causa. Ele foi preso por tentativa de homicídio. Genilson Muniz, a vítima do ataque, está estável e sob tratamento médico adequado.