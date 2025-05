Técnico em eletrônica vai ao centro de São Paulo para testar mitos de vídeos da internet

O Balanço Geral levou um técnico de eletrônica ao centro de São Paulo para testar os mitos dos vídeos da internet. Os desafios ocorreram no viaduto do Chá, importante via de pedestres da cidade. Um dos principais testes realizados envolve o uso de duas batatas intermediadas por uma moeda. A finalidade é que isso seja capaz de gerar eletricidade o suficiente para carregar um aparelho celular. Pelos testes feitos com a ajuda do técnico, o experimento falhou. O celular não carregou com as batatas e a moeda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!