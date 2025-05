Terceiro suspeito alega que só participou do sequestro de professora, mas não da morte dela

A polícia prendeu o terceiro suspeito de participar da morte da professora de matemática Fernanda Bonin em São Paulo. O suspeito preso é Rosemberg Santana e estava escondido em um galpão abandonado na zona sul da capital paulista. Ele tem uma vasta ficha criminal, mas alega que não participou diretamente do assassinato da professora, e sim apenas do sequestro. Segundo a polícia, Fernanda Fazio, a ex-esposa da vítima, teria contratado ao menos um ‘faz-tudo’ para executar o crime. Fernanda Bonin foi encontrada morta na zona sul de São Paulo no dia 28 de abril.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!