Testemunha afirma ter visto carro que atropelou e matou meninas em SP passando em alta velocidade

O Balanço Geral encontrou uma testemunha que afirma ter visto o carro que atropelou e matou as amigas Isabelli e Isabela passando em alta velocidade segundos antes do acidente. Henrique é manobrista de um restaurante que fica a poucos metros do cruzamento. Brendo, o motorista do veículo, já tinha 12 multas por velocidade e 71 pontos na carteira. Ele teria a CNH suspensa na próxima segunda-feira (14). A polícia acredita que ele participava de um racha no momento do atropelamento.



