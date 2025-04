Testemunha diz que motorista que atropelou e matou jovens no ABC paulista já participou de rachas

Duas jovens de 18 anos morreram após serem atropeladas em uma avenida de São Caetano do Sul (SP). Testemunhas relataram que o veículo envolvido participava de um racha na avenida Goiás. Imagens de câmeras de segurança mostram as jovens tentando atravessar a via com o sinal vermelho para pedestres, quando o motorista, Brendo dos Santos, passa em alta velocidade e as atinge. Oswaldo Barutti, uma das testemunhas, afirmou que Brendo costumava participar de rachas na região, além de frequentemente avançar o sinal vermelho.



