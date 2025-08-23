Thiago Gardinali vai de ônibus ao trabalho e mostra situação do transporte público em SP

Neste sábado (23), Thiago Gardinali foi trabalhar de ônibus. No caminho, ele conversou com os passageiros para saber a opinião deles sobre a situação do transporte público em São Paulo. Depois de chegar no Terminal Rodoviário da Barra Funda, Gardinali foi caminhando até a sede da RECORD. Veja como foi seu percurso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!